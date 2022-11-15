«Он способен заиграть в АПЛ». Юрий Сёмин – о возможном переходе Хайкина в «Эвертон»

Известный специалист Юрий Сёмин высказался о возможном переходе 27-летнего российского голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в английский «Эвертон».

«Не удивлён интересом «Эвертона» к Никите Хайкину. Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих международных матчах он показал высокий класс и очень хорошо играл на протяжении всего этого времени в «Будё-Глимт». При этом он завоевал два золота и два серебра за четыре года — это высокий результат. Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Хайкин покинет «Будё-Глимт» уже 31 декабря 2022 года по окончанию контракта. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча, а в 14 матчах отыграл на ноль.

Болельщики «Будё-Глимт» попрощались с Хайкиным.