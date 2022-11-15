Гендиректор «Спартака» рассказал о поддержке команды, которая хочет заявиться в Медиалигу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о поддержке «Народной команды», которая намерена заявиться на третий сезон Медиалиги.

«Насколько я знаю, «Народная команда» создана и играет. Мы встречались с людьми, которые её организовали и создали: договорились о взаимной коммуникации — информационной и, может быть, финансовой поддержке.



Эта команда будет ассоциироваться со «Спартаком»? Зависит от того, как мы построим свою работу. Прежде всего не клуб ведёт работу — мы не тянем на себя одеяло. Эту работу ведут те ребята, которые инициировали создание данной команды. Мы договорились о поддержке со стороны клуба», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Интервью с создателем «Народной команды» читайте на «Чемпионате»: