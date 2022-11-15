Михаил Мудрик: если выбирать запас «Реала» и основу «Арсенала», я выберу второе

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик, в услугах которого заинтересован ряд европейских команд, выбрал бы быть игроком основного состава лондонского «Арсенала», чем запасным в мадридском «Реале».
«С чисто теоретико-фантастической точки зрения, если бы был выбор быть запасным игроком «Реала» или игроком основного состава «Арсенала», я бы, наверное, выбрал «Арсенал». Но я хотел бы сначала узнать от главного тренера, что я получу шанс», — сказал Мудрик в видео на YouTube-канале Влады Седан.
21-летний Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2016 года играет в «Шахтёре». В нынешнем сезоне Мудрик в 16 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
В составе обеих команд играют соотечественники Мудрика. В «Арсенале» это защитник Александр Зинченко, а в «Реале» — вратарь Андрей Лунин.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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