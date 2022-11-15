«Манчестер Сити» может в январе подписать Беллингема и отпустить Гюндогана в «Барселону»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем в зимнее трансферное окно может стать футболистом «Манчестер Сити». Английский клуб рассматривает подобную возможность и после этого готов отпустить своего капитана Илкая Гюндогана в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет получить за игрока не менее € 150 млн. В текущем сезоне Беллингем провёл 22 матча во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

32-летний Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 273 матчах за горожан на его счету 51 гол и 35 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

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