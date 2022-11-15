«Барселона» рассматривает двух футболистов на позицию правого защитника

В испанской «Барселоне» находятся в активном поиске футболиста на позицию правого защитника. В клубе намерены подписать опытного игрока с уклоном в атаку. Под этот критерий подходят Диогу Дало из «Манчестер Юнайтед» и Тома Мёнье. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
23-летний Диогу Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. С октября 2020-го по июнь 2021-го португалец играл на правах аренды за «Милан». Начинал свою карьеру футболист в «Порту». В нынешнем сезоне Диогу Дало в 19 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил гол и отдал две результативные передачи.
31-летний Мёнье играет за «Боруссию» с 2020 года. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Брюгге». В нынешнем сезоне защитник в 14 матчах отдал результативную передачу.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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