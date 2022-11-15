Решение Москалёва не удалять Малкома в матче 15-го тура с «Краснодаром» признано верным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Владимира Москалёва не удалять игрока «Зенита» Малкома в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«Судья правильно не удалил с поля Малкома («Зенит») на 69-й минуте матча.



Действия Малкома против Никиты Кривцова («Краснодар»), выраженные в отмашке рукой в направлении соперника в безрассудной манере после остановки игры, по мнению большинства членов комиссии, расцениваются как неспортивное поведение, в связи с чем комиссия считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита», — приводится текст решения ЭСК на официальном сайте РФС.