Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шамиль Газизов прокомментировал выход «Уфы» в следующий раунд Кубка России

Шамиль Газизов прокомментировал выход «Уфы» в следующий раунд Кубка России
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал выход башкирского клуба в следующий раунд Кубка России.

«Результативный матч и серия пенальти — болельщики испытали всевозможные эмоции. Мы победили, причём победили заслуженно. Любая серия пенальти — это лотерея. Но мы больше хотели и верили в победу.

Не хотел бы никого отмечать из игроков — выделю всю команду. Стоит сказать про болельщиков, которые сегодня пришли на игру. Мы посадили их под крышу, так как был снегопад. Победа и выход в следующий раунд — для них!

Хотелось бы отметить и «Динамо» Махачкалу. Очень хорошо знаю руководителей клуба, как и знаю, что они делают для футбола в Дагестане. Но это футбол. Можно сказать, что нам повезло чуть-чуть больше», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
«Уфа» обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022