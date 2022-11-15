Шамиль Газизов прокомментировал выход «Уфы» в следующий раунд Кубка России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал выход башкирского клуба в следующий раунд Кубка России.
«Результативный матч и серия пенальти — болельщики испытали всевозможные эмоции. Мы победили, причём победили заслуженно. Любая серия пенальти — это лотерея. Но мы больше хотели и верили в победу.
Не хотел бы никого отмечать из игроков — выделю всю команду. Стоит сказать про болельщиков, которые сегодня пришли на игру. Мы посадили их под крышу, так как был снегопад. Победа и выход в следующий раунд — для них!
Хотелось бы отметить и «Динамо» Махачкалу. Очень хорошо знаю руководителей клуба, как и знаю, что они делают для футбола в Дагестане. Но это футбол. Можно сказать, что нам повезло чуть-чуть больше», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 15 ноября 2022
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