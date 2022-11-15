Триппьер: мы не должны бояться говорить, что победим на чемпионате мира

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.

«Мы не должны бояться говорить, что выиграем на чемпионате мира. Мы уже выходили в финал на прошлом мировом первенстве, доходили до финала Евро, от нас ждут много. Мы все чувствуем себя уверенно как команда, у нас фантастический состав из 26 человек», – цитирует игрока The Telegraph.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Саутгейта встретится со сборной Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.