Триппьер: мы не должны бояться говорить, что победим на чемпионате мира
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Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.
«Мы не должны бояться говорить, что выиграем на чемпионате мира. Мы уже выходили в финал на прошлом мировом первенстве, доходили до финала Евро, от нас ждут много. Мы все чувствуем себя уверенно как команда, у нас фантастический состав из 26 человек», – цитирует игрока The Telegraph.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Саутгейта встретится со сборной Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
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