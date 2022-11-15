Серж Гнабри: сборная Германии должна своим болельщикам, учитывая провал на ЧМ-2018

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Мы должны нашим болельщикам, учитывая провал, который потерпели на прошлом чемпионате мира. Мы хотим выиграть трофей, но абсолютно понятно, что это будет нелегко.



Думаю, южноамериканские команды особенно сильны в этом году. Бразилия, Аргентина — они действительно хороши. В Европе тоже есть много хороших сборных. Когда дело дойдёт до плей-офф, сложно будет с любым соперником.



Для меня возможность выступить на чемпионате мира — это что-то новое, поэтому я немного нервничаю. В детстве я смотрел эти матчи по телевизору и мечтал когда-нибудь там сыграть», — приводит слова Гнабри Donaukurier.