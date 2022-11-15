Кингсли Коман: ЧМ-2022 — мой первый и, возможно, последний мундиаль в карьере

26-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.



«Этот чемпионат мира очень важен для меня. Это будет мой первый и, возможно, последний мундиаль в карьере, потому что в футболе никогда не знаешь наверняка, что будет дальше. Мне 26 лет. Может, в 30 я буду лучше, но сейчас я уже не ощущаю себя на вершине с точки зрения физической формы.



Выиграть турнир — всегда наша цель. Но после неудачного чемпионата Европы мы не торопимся. Нужно решать задачи по мере их поступления, идти от игры к игре и выкладываться на 100%. Посмотрим, что из этого выйдет. Что касается фаворитов, помимо нас, я бы выделил Бразилию и Германию», — приводит слова Комана Kicker.