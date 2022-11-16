Эден Азар: «Челси» не пытался вернуть меня

Вингер «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, пытался ли с ним связаться его бывший клуб – лондонский «Челси» — чтобы обсудить возможное возвращение игрока.



«Челси»? Я никогда не был близок к возвращению в Англию или уходу из «Реала» в целом. Из лондонского клуба со мной никто не связывался. Почему всегда возникают слухи о «Челси»? Я без понятия, честно», — приводит слова Азара Marca.



За английскую команду Азар выступал с 2012 по 2019 год, после чего перешёл в «Реал». В футболке «Челси» бельгиец провёл 245 игр и забил 85 голов.



Ранее сообщалось, что в мадридском клубе не видят для Азара места в составе и не будут препятствовать его уходу.

Рюдигер грубо влетел в ногу Азара на тренировке «Реала»: