Габулов оценил, кто из вратарей сборной России сейчас находится в лучшей форме

Экс-вратарь сборной России, московского «Динамо» и других клубов Владимир Габулов высказался о подборе голкиперов в списке Валерия Карпина в преддверии товарищеских матчей с Таджикистаном (17 ноября в 18:00 мск) и Узбекистаном (20 ноября в 15:00 мск).



«Потеря Сафонова? Матвей уже сегодня является основным вратарём, лидером сборной. Он очень уверенно провёл матчи отборочного этапа к ЧМ-2022. За ним будущее национальной команды, если он также продолжит работать над собой, прогрессировать и поставит перед собой амбициозные цели.



Три оставшихся голкипера равны. У Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб. Не сказать, что я прямо жду матчи с Таджикистаном и Узбекистаном, но считаю, что эти игры нужны сборной России. Национальная команда должна играть в любом случае. Сегодняшняя задача – формирование и подбор молодых футболистов на будущее», – приводит слова Габулова «РБ Спорт».



Матч сборных Таджикистана и России пройдёт на Центральном стадионе в Душанбе в четверг, 17 ноября. Вратарь «Спартака» Александр Селихов и голкипер «Ростова» Сергей Песьяков пока не играли за национальную сборную России, а Антон Шунин из «Динамо» провёл за команду 13 матчей.