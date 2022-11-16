Наставник «Ахмата» Ташуев раскрыл секрет успеха в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, за счёт чего грозненскому клубу удалось обыграть «Зенит» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 5 ноября.

«Мы не раскрывались. Когда не проходил высокий прессинг, мы все вместе уходили в средний блок. Когда нас прижимали к штрафной — опускались, перекрывая зоны. Это все мои игроки знали и нарабатывали.

Единственное, что не получилось — владение мячом. Мои команды обычно хорошо владеют мячом, но в игре с «Зенитом» этого не было. Это творческий процесс, результат приходит со временем. Для меня главное, что мы, помчавшись вперед, не пропустили сразу ответные мячи. Значит, команда была полностью готова к «Зениту»», – цитирует Ташуева Sport24.

Напомним, за 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона питерцы набрали 42 очка. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Ахмат» с 26 баллами располагается на 6-й позиции.