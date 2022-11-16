Ташуев: «Зенит» после поражения поймёт, что нельзя расслабляться. Они ещё не чемпионы

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что не считает петербургский «Зенит» безоговорочным фаворитом оставшейся части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Выбьет ли «Зенит» из колеи поражение от «Ахмата»? «Зенит» сейчас, наоборот, консолидируется и поймёт, что нельзя расслабляться. В начале нашего матча было видно, что «Зенит» вышел обыгрывать нас «на классе» — не ожидали, что мы будем агрессивно прессинговать. Мы этим воспользовались.
«Спартак» сейчас точно жалеет, что не обыграл «Сочи» — разница очков стала бы ещё меньше. «Зенит» ещё не чемпион — всё впереди. Но теперь они поняли, что нужно выкладываться на полную», — приводит слова наставника грозненцев Sport24.
Домашнее поражение от «Ахмата» (1:2) стало для «Зенита» единственным на прошедшем отрезке текущего сезона РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице после 17 сыгранных матчей. На зимний перерыв «Зенит» уходит с отрывом в шесть очков от московского «Спартака», занимающего второе место.
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