Тикнизян: думаю, каждый игрок РПЛ будет смотреть ЧМ-2022. Оттуда можно черпануть опыта

Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян рассказал о том, с какой целью собирается смотреть предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Естественно, я буду следить за чемпионатом мира, где выступят лучшие команды. Можно что-то черпануть оттуда в плане опыта, игровых действий. Думаю, каждый футболист Российской Премьер-Лиги будет смотреть чемпионат мира. Кого-то конкретного поддерживать не буду, только хороший футбол», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Чемпионат мира 2022 года стартует уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября, матчем сборной Катара с национальной командой Эквадора. На турнире выступят 32 сборные, которые сыграют в восьми группах. Финал мундиаля пройдёт 18 декабря.

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