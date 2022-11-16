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Юрий Сёмин рассказал, кому будет симпатизировать на ЧМ-2022

Юрий Сёмин рассказал, кому будет симпатизировать на ЧМ-2022
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какая сборная ему симпатична на предстоящем чемпионате мира — 2022 в Катаре. Также специалист выделил главных фаворитов мундиаля, который стартует уже 20 ноября.

«Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Думаю, что главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина и Франция. Может быть, Германия. Неожиданности на чемпионатах мира случаются редко.

Симпатия к определённой сборной на турнире? Мне симпатична Аргентина», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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