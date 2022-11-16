Тренер «Ахмата»: Рамзан Кадыров — личность. Он сумел поднять Чечню из руин

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высоко оценил деятельность Рамзана Кадырова в качестве главы Чеченской Республики. По словам футбольного специалиста, Кадыров поднял республику из руин и сумел выстроить правильную систему развития своего народа.

«Грозный в 90-е и сейчас — два разных города? Те события, которые были в 90-е, сильно изменили город в своё время. Но сейчас Грозный отлично выстроен, красив и ухожен. Здесь стало много туристов. Проезжая по улицам, первое время даже не узнавал места своего детства. Глядя на ультрасовременные здания, перед глазами всплывала картинка того, старого города. Накатывали тёплые воспоминания.

Рамзан Кадыров — личность. Он сумел поднять республику из руин. Хорошее состояние Чечни — его заслуга. Лакмусовая бумажка его работы — благосостояние людей и уровень жизни в республике. В Грозном сейчас проводится множество различных конференций, концертов, научных мероприятий. Молодёжь здесь тоже очень продвинутая. Всё это — заслуга Кадырова, который сумел выстроить правильную систему развития своего народа», — приводит слова Ташуева Sport24.