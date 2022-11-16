Мбаппе может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен ускорить процесс продажи Криштиану Роналду после скандального интервью футболиста. «Красные дьяволы» хотят заменить португальца нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, информирует Mirror.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» — один из немногих клубов Европы, который смог бы финансово потянуть трансфер и зарплату Мбаппе. Однако «красные дьяволы» понимают, что им придётся столкнуться с высокой конкуренцией в борьбе за звезду «ПСЖ», поэтому прорабатывают и альтернативный вариант усиления. «МЮ» следит за форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

Напомним, недавно Роналду дал интервью, в котором нелестно высказался о руководстве и тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», а также подверг сомнению правильность политики клуба. Этот материал вызвал немалый резонанс среди футбольной общественности.

Многие стали критиковать Криштиану за публичные жалобы на клуб и его сотрудников. Позже журналист Пирс Морган заявил, что Роналду сам попросил его устроить интервью и осознавал, что получит много критики, ведь «правда может ранить».

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