Мбаппе может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен ускорить процесс продажи Криштиану Роналду после скандального интервью футболиста. «Красные дьяволы» хотят заменить португальца нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, информирует Mirror.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» — один из немногих клубов Европы, который смог бы финансово потянуть трансфер и зарплату Мбаппе. Однако «красные дьяволы» понимают, что им придётся столкнуться с высокой конкуренцией в борьбе за звезду «ПСЖ», поэтому прорабатывают и альтернативный вариант усиления. «МЮ» следит за форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.
Напомним, недавно Роналду дал интервью, в котором нелестно высказался о руководстве и тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», а также подверг сомнению правильность политики клуба. Этот материал вызвал немалый резонанс среди футбольной общественности.
Многие стали критиковать Криштиану за публичные жалобы на клуб и его сотрудников. Позже журналист Пирс Морган заявил, что Роналду сам попросил его устроить интервью и осознавал, что получит много критики, ведь «правда может ранить».
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