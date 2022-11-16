Рабьо — о сборной Франции на ЧМ-2022: будет сложно, потому что мы не в числе фаворитов

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о перспективах национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
«Четыре года назад моя мечта выступить за сборную на чемпионате мира не сбылась, но теперь я наслаждаюсь предоставленной возможностью. Это пробуждает во мне воспоминания из детства о мундиале 2006 года, когда я смотрел каждый матч. Жаль, что тогда мы не смогли победить.
Что касается шансов сборной Франции на ЧМ-2022, нет ничего невозможного как в жизни, так и в футболе. Нам будет сложно, потому что мы не в числе фаворитов. К тому же, учитывая, что мы действующие чемпионы мира, все будут особенно настраиваться на матчи с нами. Это большой вызов для сборной Франции, но мы хотим писать историю», — приводит слова Рабьо La Gazzetta dello Sport.
- 16 ноября 2022
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