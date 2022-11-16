«Время дьяволов!» Король Бельгии поддержал сборную перед ЧМ-2022. Видео
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Федерация футбола Бельгии опубликовала видео, в котором король страны Филипп поддержал сборную в преддверии чемпионата мира 2022 года.
В видеоролике главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес посещает королевский дворец и встречает в нём монарха страны Филиппа, который говорит ему: «Это время дьяволов!» Отметим, что «красные дьяволы» — прозвище бельгийской сборной.
После этого король Филипп участвует в тренировочном процессе команды, даёт указания полузащитнику Кевину Де Брёйне и демонстрирует татуировку с надписью «Бельгия 2022 год».
Сборная Бельгии сыграет на стартующем в ближайшее воскресенье, 20 ноября, чемпионате мира 2022 года в Катаре в одной группе с Канадой, Марокко и Хорватией.
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