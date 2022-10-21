«Это было похоже на политическое решение». Главная драма в карьере Франка Рибери

Завершил карьеру один из величайших футболистов XXI века – Франк Рибери. Легенды уходят по-разному, а 39-летний француз сделал это посреди сезона и оставил короткое сообщение в соцсетях: «Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение». Рибери как будто высказался только потому, что должен был что-то сказать. Наверное, непростой по характеру человек, выросший в гетто, да ещё и с отпугивающим шрамом на лице, и должен так прощаться: парой скупых предложений, а не длинными красивыми речами. Всё, что Франк хотел сказать футбольному миру, он сказал на поле.

Пожалуй, нет смысла напоминать, как и в каких матчах играл француз. Просто взглянем на собранную им коллекцию трофеев. С «Баварией» он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, девять чемпионских титулов, шесть Кубков Германии, пять Суперкубков Германии и Кубок лиги. С «Марселем» – Кубок Интертото. С «Галатасараем» – Кубок Турции. Со сборной Франции – серебро ЧМ-2006.

«Бавария» Юппа Хайнкеса с Рибери и Арьеном Роббеном на флангах – возможно, самая крутая команда последнего десятилетия. В Мюнхене француз реализовал все свои футбольные желания. Почти все. В 2013 году Франк не без оснований рассчитывал на «Золотой мяч» после сумасшедшего сезона и блестящей игры в финале с дортмундской «Боруссией» (2:1), где он поучаствовал в создании обоих голов «Баварии». Но главный индивидуальный приз достался другому – Криштиану Роналду, который получил в опросе на 4% голосов больше.

Рибери периодически высказывался на эту тему, утверждая, что его тогда обокрали. Вот и в недавнем интервью для Gazzetta dello Sport Франк спустя почти 10 лет заявил:

«Золотой мяч» в 2013 году – несправедливый. Это был невероятный год для меня. Я должен был победить. Растянулись сроки сдачи голосов, произошло что-то странное. Это было похоже на политическое решение».

Подводные течения унесли «Золотой мяч» в Португалию, а Рибери остался с другими индивидуальными наградами: лучшему игроку Европы по версии УЕФА и сильнейшему футболисту Лиги чемпионов. Приз лучшему игроку мира ему вручила европейская ассоциация клубов и футбольных агентов – на церемонии Globe Soccer Awards. Во Франции Франка тоже признали номером один в 2013-м. Частично его амбиции были удовлетворены, но всё же старая рана саднит до сих пор.

Покинув «Баварию» летом 2019 года, Рибери доигрывал в Италии. Оттягивал момент расставания с большим футболом как мог. Видимо, это было тяжёлое решение для француза, раз он задержался в профи фактически до 40. В сезоне-2019/2020 атакующий полузащитник ещё что-то показывал – по опросу болельщиков «Фиорентины» был даже признан игроком года в команде, несмотря на пропуск четырёх месяцев из-за травмы лодыжки и невыдающуюся результативность (3+3 в 21 матче Серии А).

Франк Рибери в «Фиорентине» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Александр Кокорин, игравший с Рибери в «Фиорентине», признался в недавней беседе с журналистом Нобелем Арустамяном:

«Был момент, когда Рибери был в сумасшедшей форме. Это другой уровень. Никто такого уровня не показывал, никогда не видел. То, что я увидел от Рибери: он месяц выдавал такое… Я не знаю, что Криштиану с Месси делают на тренировках, Неймар, Мбаппе».

Не каждый соперник мог остановить «старичка» Рибери, но это сделали возраст и травмы. Летом 2021-го «Фиорентина» не стала продлевать контракт с французом, и Франк, потратив несколько месяцев на поиск команды, подписал контракт с новичком элиты «Салернитаной». По слухам, экс-звезду «Баварии» предлагали даже небогатым бразильским клубам. В «Салернитане» на Рибери надеялись как на лидера, который поможет выжить в Серии А. Атакующий полузащитник быстро получил капитанскую повязку. Однако в 25 матчах француз не забил ни одного гола. Прервалась его суперсерия с голами в топ-лигах на протяжении 17 лет подряд. Все результативные действия Франка в «Салернитане» – три голевые передачи во встречах с «Эмполи», «Венецией» и «Ромой». В нынешнем сезоне Рибери вообще появился на поле лишь дважды из-за воспаления колена. Организм приказал ему остановиться.

Останется ли Рибери в футболе после завершения карьеры? Скорее всего, да. В октябре журналист Джанлука Ди Марцио сообщал: француз может получить управленческую должность в «Салернитане». Франк начнёт учиться на тренера и пройдёт курсы по менеджменту. После этого решит, что ему нравится. Откровенно говоря, пока трудно представить Рибери тренером, так как для этой роли нужно больше спокойствия, но какие только метаморфозы не случались с бывшими футболистами! Быть может, однажды француз возглавит «Баварию» и превратится в «нового Хайнкеса» для Мюнхена. Если игрок, подготовленный тренером Франком Рибери, выиграет «Золотой мяч», это будет красивым финалом истории.