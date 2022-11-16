Болельщики недовольны размещением в палаточных лагерях в Катаре. Фото

Болельщики из нескольких стран мира, прибывшие в Катар для того, чтобы посетить матчи предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года, подвергли критике обустройство палаточных лагерей для размещения гостей мундиаля.

«Аль-Хор предлагает уникальный опыт арабского кемпинга, который отражает и охватывает традиции Катара. Номера обставлены удобной мебелью, украшены современными элементами декора и выполнены в стиле, напоминающем традиционную катарскую палатку», — описывала один из палаточных городков ФИФА, завлекая болельщиков.

Организаторы турнира обещали болельщикам просторные номера с кондиционерами, ванными комнатами, техникой и Wi-Fi, однако показанные фанатами условия выглядят заметно более скромно, чем заявленные. В палатке расположены лишь две кровати и тумба для вещей. Ночь в такой палатке стоит 424 доллара.

Напомним, турнир стартует уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября. Чемпионат мира впервые пройдёт в стране Ближнего Востока. Также уникальным в истории является решение о проведении мундиаля не в летние месяцы.

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре