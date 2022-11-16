Руслан Нигматуллин: не могу заставить себя болеть за другую сборную на ЧМ-2022
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Нас ждёт очень интересный чемпионат мира. По возможности буду следить за матчами. Не буду никого поддерживать: за Россией было бы гораздо интереснее наблюдать. Не могу заставить себя болеть за другую сборную. Буду просто смотреть красивый футбол. И наблюдать за тем, что интересного и нового подарит нам чемпионат мира в Катаре», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Чемпионат мира по футболу в Катаре начнётся 20 ноября 2022 года. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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