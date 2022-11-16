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Александр Мостовой: не верю, что сборная России не обыграет Таджикистан

Александр Мостовой: не верю, что сборная России не обыграет Таджикистан
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с соперниками из Таджикистана.

«Не верю, что Россия не обыграет Таджикистан. Конечно, должны побеждать. Если не обыгрывать Таджикистан тем составом, который сейчас есть, то я даже не знаю...» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России по футболу проведёт товарищескую встречу с национальной командой Таджикистана уже завтра, 17 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 мск. Эта игра станет первой из двух запланированных на ноябрьский сбор нашей национальной команды. 20 ноября команда России сыграет со сборной Узбекистана. Напомним, сборная России была отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.

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