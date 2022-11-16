В Катаре презентовали кубок ЧМ-2022

В Катаре презентовали кубок чемпионата мира по футболу. Болельщики со всего мира выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на главный трофей мундиаля, информирует Reuters Asia в «Твиттере».
Фото: Соцсети журналиста Дэвида Оку
Напомним, 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре.
В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 18 декабря.
Состав групп ЧМ-2022:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Топ-7 фаворитов ЧМ-2022:
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