В Катаре презентовали кубок ЧМ-2022

В Катаре презентовали кубок чемпионата мира по футболу. Болельщики со всего мира выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на главный трофей мундиаля, информирует Reuters Asia в «Твиттере».

Фото: Соцсети журналиста Дэвида Оку

Напомним, 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре.

В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 18 декабря.

Состав групп ЧМ-2022:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Топ-7 фаворитов ЧМ-2022: