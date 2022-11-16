«Он не наш раб». В «Оренбурге» отреагировали на новость об интересе «Краснодара» к Личке

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал интерес «Краснодара» к главному тренеру уральской команды Марцелу Личке.

«Не слышал, что «Краснодар» рассматривает Марцела Личку на пост главного тренера клуба. Отпустим ли мы его, если поступит предложение? Он не наш раб, чтобы его отпускать. Если поступит предложение, то решение будет за Марцелом», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что «Краснодар» заинтересован в назначении наставника «Оренбурга» на соответствующую должность.

«Оренбург» под руководством Лички занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона после 17 сыгранных матчей. «Краснодар» расположился на восьмом месте, уступая клубу Лички по дополнительным показателям.