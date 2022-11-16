Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о неудачной серии команды

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о неудачной серии матчей команды перед зимней паузой в сезоне.



«Очень трудно как-то разбираться в этой неудачной серии. Мы очень недовольны результатами. Приложим максимальные усилия на сборах, чтобы исправить эту ситуацию. Знаем, что пятое место — не наше. Должны быть намного выше», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Ранее армейцы шли в тройке лидеров чемпионата России, однако опустились ниже в таблице из-за поражений в двух последних матчах с «Динамо» (1:2) и «Пари Нижний Новгород» (0:1).