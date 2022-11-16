Молодёжная сборная России разгромила Сербию

Сегодня, 16 ноября, состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными России и Сербии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Голы на свой счёт записали Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.

Ранее молодёжная сборная России разгромила сверстников из Беларуси в товарищеском матче со счётом 6:1 и обыграла молодёжную сборную Казахстана (2:1). Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.

Основная сборная России сейчас принимает участие в товарищеском сборе. Команда Валерия Карпина встретится с национальными командами Узбекистана и Таджикистана. Игра с командой Боснии и Герцеговины отменилась.