Молодёжная сборная России разгромила Сербию
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Сегодня, 16 ноября, состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными России и Сербии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.
Голы на свой счёт записали Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.
Ранее молодёжная сборная России разгромила сверстников из Беларуси в товарищеском матче со счётом 6:1 и обыграла молодёжную сборную Казахстана (2:1). Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.
Основная сборная России сейчас принимает участие в товарищеском сборе. Команда Валерия Карпина встретится с национальными командами Узбекистана и Таджикистана. Игра с командой Боснии и Герцеговины отменилась.
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