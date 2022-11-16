Карпин: на игру с Таджикистаном выйдет один состав, на Узбекистан — абсолютно другой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в двух товарищеских матчах ноябрьского сбора примут участие разные составы.

«Надеюсь, никого довызывать нам не придётся по причинам травм. А если и будет, то небольшое количество. Приехали 24 полевых футболиста. Надеюсь, хватит. Две игры подряд за три дня – поэтому завтра выйдет один состав и абсолютно другой после Узбекистана», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.