Кечинов: не верю, что Россия не обыграет Таджикистан. Но лёгкой прогулки ждать не нужно

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.
«Не верю, что Россия не обыграет Таджикистан. Я верю в победу российской сборной. Пусть и не будет того настроя, как на официальную игру. Это товарищеский матч с не самым сильным соперником.
Мы видели игру с Киргизией. Российской сборной было не так просто — счёт об этом говорил. Придёт очень много народу. Таджики будут гореть желанием сыграть удачно с нашей сборной. Лёгкой прогулки ждать не нужно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск.
- 16 ноября 2022
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