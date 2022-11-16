Кечинов: не верю, что Россия не обыграет Таджикистан. Но лёгкой прогулки ждать не нужно

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

«Не верю, что Россия не обыграет Таджикистан. Я верю в победу российской сборной. Пусть и не будет того настроя, как на официальную игру. Это товарищеский матч с не самым сильным соперником.



Мы видели игру с Киргизией. Российской сборной было не так просто — счёт об этом говорил. Придёт очень много народу. Таджики будут гореть желанием сыграть удачно с нашей сборной. Лёгкой прогулки ждать не нужно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск.