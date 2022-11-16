Роналду пропустит товарищеский матч Португалии с Нигерией из-за гастрита

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил, что форвард национальной команды Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч с командой Нигерии по состоянию здоровья.



«К завтрашнему матчу он не будет готов. Он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически», – приводит слова Сантуша A Bola.



Встреча между сборными Португалии и Нигерии состоится завтра, 17 ноября. Начало — в 21:45 по московскому времени.



Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. На групповом этапе чемпионата мира — 2022 португальцы сыграют с командами Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

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