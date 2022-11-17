Малком: я провожу свой лучший сезон, без сомнений

Полузащитник «Зенита» Малком заявил, что проводит лучший сезон в своей карьере.

«Это очень важные цифры для меня. Я провёл 97 матчей, забил 31 гол. Не знаю, сколько результативных передач, но, думаю, тоже немало. В этом есть большая заслуга тренера и болельщиков, которые поверили в меня, мой талант и работу на поле. Уверен, эта статистика будет только расти, а я, со всем этим доверием, смогу ещё больше помочь команде.

Не забывайте, в этом году у меня осталась ещё одна игра, — со «Спартаком» — чтобы улучшить показатель забитых мячей. Пока что в сезоне у меня 15 голов, и я очень рад — это мой лучший сезон, без сомнений. Всё берёт начало из работы за пределами поля — моя семья, восстановительная работа, которая помогает мне в максимально хорошей форме подходить к матчам, моя девушка, которая очень помогает мне во всём, правильное питание, дающее мне энергию», — цитирует Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.