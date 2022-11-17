«Кубань» после вылета из Кубка объявила о расторжении контракта с главным тренером

52-летний Роберт Евдокимов покидает краснодарскую «Кубань». Клуб на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером по обоюдному согласию.



«Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре прошлого года, когда команда находилась в зоне вылета практически с десятиочковым отставанием от спасительного места. В четырёх первых матчах под его руководством «Кубань» одержала четыре победы, а в весеннем отрезке прошлого сезона выдала впечатляющую серию из 11 матчей без поражений.



Всего под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 официальных матча, в 29 из которых не проиграла (15 побед, 14 ничьих). Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Роберта Геннадьевича за проделанную работу, неоценимый вклад в развитие команды, высокий профессионализм и желает ему успешного продолжения карьеры», – гласит публикация на официальном сайте «Кубани».



Отметим, что об уходе Евдокимова было объявлено сразу после вылета «Кубани» из Кубка России. 16 ноября команда на своём поле проиграла ульяновской «Волге» со счётом 1:2 – на голы Дениса Рахманова и Даниила Арсентьева хозяева ответили одним мячом Нури Абдокова на 72-й минуте. В Первой лиге «Кубань» находится в зоне вылета – на 16-м месте.