Президент «Оренбурга» рассказал, почему в клубе приняли решение о покупке южноамериканцев

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о том, по какому принципу шло формирование состава клуба на текущий сезон и почему в команде стало больше южноамериканских легионеров.



«Как получилось, что трансферный вектор «Оренбурга» сместился в сторону Латинской Америки? Мы оценили возможности… Спортивному директору Дмитрию Андрееву и главному тренеру Марцелу Личке настоятельно рекомендовали изменить вектор работы по трансферам. Они успешно справились с этим. В результате в команде появились аргентинцы, костариканец, парагваец, два боснийца и россияне Гурциев и Оганесян. На мой взгляд, ни одной ошибки допущено не было, а это беспрецедентно.



Не буду никого критиковать, но команды, вышедшие в Премьер‑Лигу, излишне пытаются опереться на футболистов с именем, игравших в РПЛ, что не всегда приводит к успеху, а иногда просто создаёт дополнительные проблемы. Поэтому мы пошли другим путём.



Почему больше всего аргентинцев? В стране очень серьёзные инфляционные процессы, просела экономика местных клубов. Начали проводить консультации, вышли на агентов, которые предложили приемлемые условия. Главное, что уровень футболистов, перешедших в итоге в «Оренбург», достаточно высокий. Мы просмотрели несколько десятков игроков — чилийцев, уругвайцев, костариканцев, венесуэльцев, из других стран. Увидели достаточно много качественных ребят за сравнительно небольшие деньги.



В чём их преимущество? Вроде бы футболисты те же, так же бегают, так же пинают мяч, но, когда вникнешь глубже, понимаешь, что их игровая философия серьёзно отличается от философии российских игроков. Да, были опасения, что у них может не получиться в России, потому что у многих иностранцев, в том числе представителей Южной Америки, процесс адаптации иногда затягивался. К счастью, адаптация новичков «Оренбурга» прошла в короткие сроки. И в этом заслуга тренеров, игроков и в целом работников клуба — создали благоприятную обстановку», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Летом в «Оренбург» перешли аргентинцы Габриэль Флорентин, Лукас Вера и Брайан Мансилья, парагваец Диего Акоста, а также костариканец Химми Марин. Уральская команда занимает седьмую строчку в текущем сезоне РПЛ, набрав 25 очков после 17 туров, опережая такие клубы, как «Локомотив» (14), «Сочи» (9) и «Краснодар» (8).