Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат мира — отличный повод собраться на футбольную игру!

Чемпионат мира — отличный повод собраться на футбольную игру!
Комментарии

Уже во вторник пройдет пятая игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy» от Championat.com! Начало матча 22 ноября в 20:00 в баре Club Liberty.

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!

Если ты точно знаешь составы сборных на ЧМ-2022 и кто стал победителем самого первого чемпионата мира в истории, то срочно собирай команду и регистрируйся!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022