Георгий Джикия назвал сборную, за которую будет болеть на чемпионате мира 2022 года

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал, за какую национальную команду будет болеть на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я буду Португалии симпатизировать на ЧМ. Вот так выбор пал, хочется, чтобы Криштиану Роналду на большом турнире одержал победу», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Напомним, сборная России не примет участия на чемпионате мира из-за дисквалификации, наложенной решением ФИФА и УЕФА, которая не позволила нашей национальной команде сыграть в стыках с национальной командой Польши.

Сборная Португалии на мундиале в Катаре сыграет в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Чемпионат мира стартует 20 ноября матчем Катара и Эквадора.

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