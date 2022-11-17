На стадионе в Душанбе перед игрой сборной России на некоторое время пропал свет
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Перед товарищеским матчем между сборными России и Таджикистана на стадионе в Душанбе на несколько минут погас свет. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин. Встреча состоится сегодня, 17 ноября. Начало матча — в 18:00 мск.
До начала игры остается менее полутора часов, при этом болельщики уже заполнили одну из трибун. В предыдущем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла национальную команду Киргизии со счётом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев.
Главным арбитром матча будет Ильгиз Танташев из Узбекистана. В воскресенье, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут второй товарищеский матч на ноябрьском сборе. Соперником будет команда Узбекистана, встреча пройдёт в Ташкенте.
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