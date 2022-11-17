Александр Глеб раскритиковал слова Криштиану Роналду об Эрике тен Хаге

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал высказывания нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Не есть хорошо, когда такое происходит. Криштиану — великий футболист, который добился очень многого. Роналду и Месси поделили все титулы поколения на двоих за десятилетие. Конечно, это некрасиво очень, когда ты публично критикуешь тренера, допустим, если он даже тебе не нравится.



В любом случае, клуб не показывает результат, «Манчестер Юнайтед» сейчас уровнем чуть выше среднего. Это не та команда, которая была при сэре Алексе Фергюсоне, после его ухода даже близко не подходили к этой планке. Сейчас что у них ни делается, то ошибка. После ухода Фергюсона они сделали много ошибок, пока не могут себя найти, найти правильные решения», — приводит слова Глеба «РБ Спорт».

В недавнем скандальном интервью Роналду заявил, что не уважает тен Хага, так как нидерландский специалист не уважает его. Также появилась информация, что тен Хаг отреагировал на слова форварда просьбой руководства «Манчестер Юнайтед» расстаться с португальской звездой.

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