Александр Мостовой: не смотрел матч с Таджикистаном. Судя по счёту, правильное решение

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча национальной команды с Таджикистаном (0:0). Встреча состоялась на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе.



«Я не смотрел матч. Судя по счёту, правильное решение. Хорошо, что в Таджикистане любят футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Отметим, что этот матч стал первым для главных национальных команд России и Таджикистана в истории. В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. Напомним, сборная России была отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.