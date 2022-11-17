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Александр Мостовой: не смотрел матч с Таджикистаном. Судя по счёту, правильное решение

Александр Мостовой: не смотрел матч с Таджикистаном. Судя по счёту, правильное решение
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча национальной команды с Таджикистаном (0:0). Встреча состоялась на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе.

«Я не смотрел матч. Судя по счёту, правильное решение. Хорошо, что в Таджикистане любят футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что этот матч стал первым для главных национальных команд России и Таджикистана в истории. В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. Напомним, сборная России была отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.

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