Павлюченко — о Таджикистан — Россия: провёл впустую полтора часа. Тяжело назвать футболом

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Таджикистана.
«Впустую провёл полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу… Футболисты, которые сегодня выходили на поле — лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели — печально. Футболом это не назовёшь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота.
Скучный футбол без моментов. Просто подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол. Хозяева — молодцы! Проявили характер, показали желание. Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как давно не видели сборную. По этой причине хотелось что-нибудь увидеть с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.
Через три дня будет игра с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой — намного сильнее. Может быть, кайфанём через три дня. Сегодня никто не получил кайфа», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 ноября 2022
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