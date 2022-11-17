В «Реале» решили, какого игрока подпишут в случае неудачи трансфера Беллингема

Мадридский «Реал» планирует летом подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, однако президент «сливочных» Флорентино Перес опасается, что англичанин может перейти в «Ливерпуль». В связи с этим, как сообщает портал Fichajes, было принято решение наметить альтернативный вариант подписания, а именно хавбека «Лестера» Юри Тилеманса.

Одним из явных преимуществ потенциального перехода является истекающий контракт бельгийца с «лисами», который перестанет действовать в июне 2023 года. Поэтому уже с 1 января игрок может вести переговоры с другими клубами. Однако помимо «Реала» на игрока также претендуют другой испанский гранд — «Барселона».

В текущем сезоне 25-летний Тилеманс провёл за «Лестер» 15 матчей в английской Премьер-лиге. На счету полузащитника три гола и одна результативная передача.

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