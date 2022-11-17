Тчуамени: игра за «Реал» придаёт мне больше уверенности перед чемпионатом мира

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал свои неудачные выступления в составе сборной Франции в Лиге наций, а также рассказал, как игра за «сливочных» придаёт ему уверенности перед чемпионатом мира.
«Поначалу я играл очень хорошо. Если говорить о Лиге Наций — может быть, там я был не так хорош, и этому нет оправданий, но мне нужно учиться. Я должен быть более стабильным. У меня нет проблем с тем, чтобы доказать это на деле.
Выступления за «Реал»? Это позволяет многое улучшить. Моё тактическое понимание футбола теперь изменилось, и игра за «Реал» придаёт мне больше уверенности для того, чтобы успешно выступить на чемпионате мира. Я учусь у своих товарищей по команде и у [главного тренера] Анчелотти», — приводит слова Тчуамени издание Marca.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре:
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