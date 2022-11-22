Чемпионат мира – 2022 по футболу: расписание матчей 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, состоятся четыре матча чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.



13:00 мск. Группа С. Аргентина – Саудовская Аравия

В первом матче игрового дня на восьмидесятитысячном стадионе «Лусаил Айконик» встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Текстовая трансляция игры будет доступна на «Чемпионате».



16:00 мск. Группа D. Дания – Тунис

Группу D откроет встреча Дании и Туниса. Текстовая трансляция начнётся в 16:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 45350 зрителей.



19:00 мск. Группа С. Мексика – Польша

В 19:00 на сорокатысячном «Стэдиум 974» встретятся сборные Мексики и Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



22:00 мск. Группа D. Франция – Австралия

В заключительном матче третьего игрового дня мундиаля французы встретятся с австралийцами на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 40000 зрителей. За текстовой онлайн-трансляцией матча, который начнётся в 22:00 по московскому времени, можно будет следить на «Чемпионате».

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