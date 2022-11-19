Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть клуб зимой

Украинский полузащитник футбольного клуба «Аталанта» Руслан Малиновский может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, полузащитник не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Помимо Малиновского, команду также может покинуть левый вингер Жереми Бога. На 25-летнего ивуарийца тренер бергамасков также не рассчитывает.
Малиновский играет за «Аталанту» с 2019 года. За клуб из Бергамо украинец сыграл 142 матча, в которых забил 30 голов и отдал 28 голевых передач. В текущем сезоне итальянской Серии A Малиновский провёл на поле 538 минут за 14 матчей, забив один гол и сделав две голевые передачи. Ранее сообщалось о конфликте украинца с Гасперини.
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