Аяз Гулиев: хочу, чтобы Бразилия выиграла ЧМ-2022

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.



«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. За кем буду следить чуть больше? Если говорить про стиль игры, то бразильцы, французы и испанцы. Но хочу, чтобы Бразилия выиграла ЧМ-2022», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая на предыдущем турнире в России в финальном матче обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.

Бразилия на предстоящем мировом первенстве сыграет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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