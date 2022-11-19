«Голову включайте». Карпин — журналисту после вопроса о матче сборной в Южной Америке
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на предложение журналиста провести матч с командой из Южной Америки.
«Слетать на матчи в Южную Америку? Они к нам прилетят или мы к ним? Двое суток лететь туда и потом обратно, а потом играть в чемпионате? Голову включайте иногда, это нереально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сборная России завтра, 20 ноября, сыграет с командой Узбекистана. Матч пройдёт на стадионе «Пахтакор», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В предыдущем матче команда Валерия Карпина не сумела переиграть Таджикистан (0:0).
Отметим, что специалист совмещает работу в сборной России и «Ростове», с которым идёт на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
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