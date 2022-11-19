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«Днепр-1» обыграл «Шахтёр» в матче УПЛ и оторвался от него на восемь очков в таблице

«Днепр-1» обыграл «Шахтёр» в матче УПЛ и оторвался от него на восемь очков в таблице
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«Шахтёр» потерпел поражение в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с днепровским «Днепром-1» со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

В составе хозяев отличились полузащитник Александр Пихаленок и нападающий Артём Довбик, единственный гол «Шахтёра» забил форвард Михаил Мудрик.

«Шахтёр» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее на его счету было восемь побед и три ничьих. «Днепр-1» одержал 11-ю победу при двух ничьих, команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 35 очков. «Шахтёр» занимает вторую строчку и отстаёт на восемь очков, имея матч в запасе. Замыкает тройку «Заря» с 26 очками.

В следующем туре «Шахтёр» сыграет с «Ворсклой», а «Днепр-1» — с «Александрией».

Украина - Премьер-лига. 14-й тур
19 ноября 2022, суббота. 14:00 МСК
Днепр-1
Днепр
Окончен
2 : 1
Шахтёр
0:1 Мудрик – 17'   1:1 Пихаленок – 21'   2:1 Довбик – 53'
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