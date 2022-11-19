«Днепр-1» обыграл «Шахтёр» в матче УПЛ и оторвался от него на восемь очков в таблице

«Шахтёр» потерпел поражение в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с днепровским «Днепром-1» со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Ужгороде.



В составе хозяев отличились полузащитник Александр Пихаленок и нападающий Артём Довбик, единственный гол «Шахтёра» забил форвард Михаил Мудрик.



«Шахтёр» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее на его счету было восемь побед и три ничьих. «Днепр-1» одержал 11-ю победу при двух ничьих, команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 35 очков. «Шахтёр» занимает вторую строчку и отстаёт на восемь очков, имея матч в запасе. Замыкает тройку «Заря» с 26 очками.



В следующем туре «Шахтёр» сыграет с «Ворсклой», а «Днепр-1» — с «Александрией».