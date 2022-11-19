Владимир Габулов назвал трёх лучших вратарей чемпионата мира в Катаре

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, за игрой каких вратарей будет наблюдать на чемпионате мира в Катаре, а также назвал трёх лучших.

«Вратари в текущих условиях будут проявлять себя согласно своему уровню — достойно. Интересно будет понаблюдать за Нойером, Куртуа, возможно, тер Штегеном и вратарями сборной Испании.

Зоммер? Это надёжный вратарь. Я не замечал за ним фееричных матчей, но, думаю, он подтвердит свой уровень.

Вообще, топ-3 вратаря, которые сыграют на этом чемпионате мира — Куртуа, Нойер и Алисон. Последил бы еще за Менди», — приводит слова Габулова «Sport24».

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