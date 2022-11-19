Гарри Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки

Футбольная ассоциация Англии может быть оштрафована ФИФА, если капитан английской сборной Гарри Кейн в первом матче своей команды на чемпионате мира будет носить радужную повязку, сообщает Daily Mail.



В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.



Некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТК+.



Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.

Сборная Англии в своём первом матче на турнире в Катаре 21 ноября встретится с Ираном.

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