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Гарри Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки

Гарри Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки
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Футбольная ассоциация Англии может быть оштрафована ФИФА, если капитан английской сборной Гарри Кейн в первом матче своей команды на чемпионате мира будет носить радужную повязку, сообщает Daily Mail.

В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.

Некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТК+.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.

Сборная Англии в своём первом матче на турнире в Катаре 21 ноября встретится с Ираном.

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