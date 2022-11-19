Российские фанаты «Миллуолла» заявили, что будут поддерживать Англию на ЧМ-2022

Российские болельщики английского клуба «Миллуолл» на предстоящем чемпионате мира в Катаре будут поддерживать сборную Англии. Об этом рассказал лидер российского движения фанатов «Миллуолла» Максим Прохоренко.
«Мы будем поддерживать английскую сборную. Моё мнение заключается в том, что спорт выше политики. Ситуация между нашими странами не очень хорошая, но это просто футбол.
У Англии на каждом турнире очень сильная команда, но каждый раз после 1966 года что-то идёт не так», — приводит слова Прохоренко The Sun.
Отметим, что сборная России должна была принять участие в матчах за путёвку на мундиаль, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре:
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